Минфин предложил разрешить регионам снижать налог на прибыль для бизнеса

Минфин предлагает разрешить региональным властям понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 миллионов до 500 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«В принципе, эти решения могли бы принимать субъекты РФ, которые заинтересованы развивать у себя на территории малые и средние предприятия», — сказал министр. Это делается для того, чтобы решить проблему разницы налогообложения между малым (с оборотом 150 миллионов рублей в год — прим. «Ленты.ру») и средним бизнесом, отметил Силуанов.

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По его словам, нововведения могут включить в налоговый пакет, который вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ставка налога на прибыль организаций составляет 20 процентов, из них 2 процента (3 процента в 2017-2020 годах) зачисляются в федеральный бюджет, 18 процентов (17 процентов в 2017-2020 годах) — в бюджеты регионов. Региональные власти могут понижать ставку для отдельных категории налогоплательщиков не более чем до 13,5 процента (12,5 процента в 2017-2020 годах).

По данным Федеральной налоговой службы, за восемь месяцев с начала 2017 года налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 32 процента. Их объем достиг 5,8 триллиона рублей.