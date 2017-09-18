Мир
 

Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ

Перейти в «Мою Ленту»
Рауль Валленберг
Рауль Валленберг

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ с требованием раскрыть данные о его судьбе после ареста в 1945 году в СССР. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме», — огласила решение судья Ирина Афанасьева.

Дюпюи, племянница дипломата, подала иск в июле. «Родные Валленберга требуют обязать российскую спецслужбу предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге, а также их нецензурированные копии», — отметил тогда адвокат Иван Павлов.

По его словам, запрашиваемым документам уже 70 лет. «Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств», — заключил юрист.

Отмечалось, что Дюпюи решила судиться с ФСБ из-за того, что запросы к российским властям не принесли результатов.

Обстоятельства смерти Валленберга до сих пор не ясны. В Швеции его смерть официально признали только в 2016 году. МИД СССР в 1957 году заявлял, что дипломат умер в июне 1947-го в тюрьме Министерства госбезопасности (МГБ) на Лубянке, но не все историки считают эту версию достоверной.

Валленберг известен благодаря своей деятельности по спасению евреев в годы Второй мировой войны. Будучи сотрудником шведского представительства в Венгрии, он выдавал евреям шведские паспорта. По некоторым данным, ему удалось убедить некоторых военачальников не уничтожать будапештское гетто перед отступлением. В 1945 году Валленберг был арестован советскими войсками и вывезен из Венгрии в СССР. В те годы вопросами государственной безопасности в Советском Союзе ведало МГБ, одной из преемниц которого стала ФСБ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
От ФСБ потребовали раскрыть судьбу Рауля Валленберга после ареста
Власти Швеции официально признали смерть Рауля Валленберга
Родственники Рауля Валленберга написали письмо Путину
Последние новости
Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ
Первое убийство из-за биткоинов совершено в Турции
В Одесской области произошли беспорядки после суда по делу 2 мая 2014 года
Полуторагодовалая девочка осталась жива после падения с 4 этажа в Ставрополе
ЕСПЧ рассмотрит жалобы сайентологов и «Аум Синрике» против России
Отдавшая победу Альваресу женщина-судья отстранена от работы
Ядовитая змея поджидала австралийскую семью в унитазе
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

С рейхом в сердце

Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
16:21Сегодня

Номер мобильного телефона Макрона слили в сеть

17:50Сегодня

Трамп раскритиковал ООН

17:02Сегодня

Саудовским женщинам разрешили работать авиадиспетчерами

Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
14:45Сегодня

В Сент-Луисе задержали 80 участников протестов против оправдания убийцы негра

13:59Сегодня

Верховный суд Ирака решил помешать проведению референдума в Курдистане

15:09Сегодня

Застреленный у ночного клуба в Берлине оказался россиянином

Мир00:0113 сентября
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAY

Ой, джихад!

Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
13:40Сегодня

Француз застрелил внука на охоте

13:07Сегодня

Два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над Хитроу

14:07Сегодня

ВКС России уничтожили флотилию ИГ на Евфрате

Россия
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Полуторагодовалая девочка осталась жива после падения с 4 этажа в Ставрополе
ЕСПЧ рассмотрит жалобы сайентологов и «Аум Синрике» против России
Сургутские гаишники задержали пьяного священника за рулем иномарки
Ракета комплекса «Искандер-М» успешно поразила цель на максимальной дальности
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Первое убийство из-за биткоинов совершено в Турции
Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ
Номер мобильного телефона Макрона слили в сеть
Трамп раскритиковал ООН
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Все материалы
Бывший СССР
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
Депутат Рады пригрозила захватом Москвы украинской армией
В Одесской области произошли беспорядки после суда по делу 2 мая 2014 года
В Госдепе указали на неготовность Украины вступить в НАТО
В Таджикистане запретили громко причитать и посыпать голову землей на похоронах
Президент Армении поручил резко увеличить численность населения страны
Суд оправдал обвиненных по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе
Все материалы
Финансы
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Одобрен проект трехлетнего бюджета России
Правительство уменьшило размер индексации пенсий
Правительство поддержало уравнение МРОТ и прожиточного минимума
Путин поручил перевести российские порты на рубли
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
В Москве вновь пройдет конференция «Социальные инновации: определяем будущее»
Эксперты раскритиковали предложение штрафовать авиакомпании за овербукинг
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
Airbus подал встречный иск по делу о мошенничестве при продаже истребителей
Греф рассказал о пользе слабого рубля для малого бизнеса
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Все материалы
Силовые структуры
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Алексей БелоусовПриехал: за трагедию в «Алых парусах» ответил механик
Он получил 3,5 года колонии общего режима
СМИ сообщили об эвакуации столичных префектур и управ из-за угроз взрывов
В Краснодаре нашли останки женщины после обнаружения селфи с ними
В Подмосковье командира роты ДПС осудили за использование алкотестера с подвохом
Первого замначальника тульского УФСИН задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
Собаки оказались глупее волков
Ученые МГУ изучили лошадиный зад
Раскрыты сроки наступления климатического коллапса
Древнейшее существо Земли распечатали на 3D-принтере
Все материалы
Спорт
LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 16: (L-R) Gennady Golovkin throws a punch at Canelo Alvarez during their WBC, WBA and IBF middleweight championionship bout at T-Mobile Arena on September 16, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)Полное ГГГ
Лучший бой года стал самым скандальным
Отдавшая победу Альваресу женщина-судья отстранена от работы
Игрок «Реала» назвал чернокожего соперника обезьяной
Еще 12 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от ОИ-2018
Руни отработает 100 часов за пьяную езду
Умер обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Егорович
В «Спартаке» отреагировали на слухи о сдаче матча ради увольнения тренера
Все материалы
Культура
Тест на скрепы
Главный мотив противников «Матильды»
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Сладкая ложь
Кольбер, Кидман, Лора Дерн: главные герои 69-й церемонии вручения «Эмми»
«мама!» с Дженнифер Лоуренс получила самый низкий рейтинг у кинолюбителей США
В сети возжелали слизать усы актера Александра Скарсгорда
Кремль ответил на беспокойство из-за возможных протестов против «Смерти Сталина»
СМИ узнали о завершении карьеры Rammstein
Все материалы
Интернет и СМИ
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Соловьиный помет Урганта и главный провал iPhone X
Над чем всю неделю смеялся интернет
Торрент-трекер тайно использовал чужие компьютеры для добычи криптовалюты
Эмили Ратаковски расстроила ее отфотошопленная грудь на обложке журнала
Девочке пригрозили судом за отправку откровенных фото педофилу
StartTrack проведет конференцию о рынке частного финансирования бизнеса
Все материалы
Ценности
Пуля не дура
В Вене поторгуются за меч африканского палача и шашку русского
Модель в бикини и фуражке представила эксклюзивный «морской» BMW
Новые кроссовки Gucci за 820 евро раскритиковали в сети
Boss отправил актера из «Аббатства Даунтон» целоваться с немецкой моделью
«Голые» свитера за две тысячи долларов раскупили в рекордный срок
Российский дизайнер предложила надеть на свадьбу платье с перьями
Российская яхтенная школа испытала в море новую коллекцию Superdry
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Португальская авиакомпания предложила перелеты в 1970-е
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Новый российский лоукостер откроет новые маршруты
В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака
Все материалы
Из жизни
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Крокодил убил заклинателя крокодилов в Индонезии
Турецкие парапланеристы на лету поймали в море четыре рыбины
Донор спермы встретился с 19 биологическими детьми
Самолет столкнулся с двумя благородными оленями в США
Все материалы
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Зачем и как дорого владеть машиной размером с рюкзак
Длительный тест Smart fortwo и fortwo Brabus
Названы сроки появления в России 450-сильного универсала Audi RS4
Американцы построили 1027-сильный Jeep Grand Cherokee
«АвтоВАЗ» сделает внедорожный седан Vesta
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы