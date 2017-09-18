Суд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ с требованием раскрыть данные о его судьбе после ареста в 1945 году в СССР. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме», — огласила решение судья Ирина Афанасьева.

Дюпюи, племянница дипломата, подала иск в июле. «Родные Валленберга требуют обязать российскую спецслужбу предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге, а также их нецензурированные копии», — отметил тогда адвокат Иван Павлов.

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По его словам, запрашиваемым документам уже 70 лет. «Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств», — заключил юрист.

Отмечалось, что Дюпюи решила судиться с ФСБ из-за того, что запросы к российским властям не принесли результатов.

Обстоятельства смерти Валленберга до сих пор не ясны. В Швеции его смерть официально признали только в 2016 году. МИД СССР в 1957 году заявлял, что дипломат умер в июне 1947-го в тюрьме Министерства госбезопасности (МГБ) на Лубянке, но не все историки считают эту версию достоверной.

Валленберг известен благодаря своей деятельности по спасению евреев в годы Второй мировой войны. Будучи сотрудником шведского представительства в Венгрии, он выдавал евреям шведские паспорта. По некоторым данным, ему удалось убедить некоторых военачальников не уничтожать будапештское гетто перед отступлением. В 1945 году Валленберг был арестован советскими войсками и вывезен из Венгрии в СССР. В те годы вопросами государственной безопасности в Советском Союзе ведало МГБ, одной из преемниц которого стала ФСБ.