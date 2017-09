Amazon доставит одежду с Недели моды в любую точку мира за один день

Американский онлайн-магазин Amazon предложил посетителям показа капсульной коллекции бренда Nicopanda в рамках Недели моды в Лондоне купить понравившиеся вещи на моделях во время показа и доставить их в любую точку мира за один день. Об этом во вторник, 19 сентября, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Nicopanda является одним из приверженцев метода see now buy now (возможность моментальной покупки понравившейся вещи сразу после показа). Эксклюзивная коллекция доступна для покупки прямо с подиума и сразу же будет доставлена ​​клиентам по всей Европе с однодневной доставкой Prime и Prime Now в Лондоне.

Фото: Nicopanda 1 /3

В коллекции представлены бомберы oversize, платья, брюки, толстовки и аксессуары.

Amazon — американская компания, созданная в 1994 году. Является крупнейшей в мире по обороту среди площадок, продающих товары и услуги массового спроса через интернет.

Nicopanda — это выдуманный итало-японским дизайнером Николой Формикетти мультипликационный персонаж. Бренд предлагает яркую и смелую одежду, отчасти копирующую стили героев из различных фильмов, мультфильмов и сказок.