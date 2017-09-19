В сети переругались из-за фото Бейонсе с утягивающим бельем на одной ноге

Пользователи соцсетей заметили необычный аксессуар, видневшийся из-под платья певицы во время ее последнего выхода в свет: одну штанину от поддерживающих трусов. Это породило споры среди юзеров.

Одни пользователи, среди которых оказалось много молодых матерей, встали на защиту певицы. Они посчитали, что та не хочет проходить травмирующие процедуры после родов и предпочитает простые и доступные методы коррекции фигуры. Другие же принялись травить ее за внешний вид.

«Утягивающая штанина только на одной ноге. ЛОЛ. Никогда такого не встречала. Это новый уровень для стилиста Бейонсе»

«Моя королева носит одну утягивающую штанину. Одну. Моя королева — инноватор. А вы оставайтесь безумными, белки»

«Бейонсе всегда настраивает меня на правильный лад. Я начинаю и заканчиваю танцевать в утягивающих шортах и спортивном лифчике, а моя собака просто смотрит на меня такая: "сучка, остановись!"»

— Throw Up & Theology (@RevLaurelJ) 18 июля 2017, 18:03

«Единственная женщина, не нуждающаяся в ношении утягивающих шорт — это Бейонсе. Поэтому все мы, женщины большие или худые, должны надевать такие под платье»

Некоторые пользователи, хоть и приняли сторону Бейонсе, поспешили рассказать невероятные истории.

— chicken thot pie (@such_A_frknlady) 16 сентября 2017, 14:22

«Однажды я увидела Бейонсе в белье с одной отрезанной штаниной. Тогда я купила такие же портки и отрезала себе одну ногу»

В результате юзеры начали оскорблять друг друга в попытке отстоять свое мнение о том, может ли популярная певица носить под платьем дешевое белье.