Появилось видео ДТП с участием главкома ВДВ Сердюкова

Опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент ДТП в Мурманской области, в результате которого командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы. Запись аварии во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» предоставил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола». В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.