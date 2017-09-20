Заявление Поклонской о задержании Калинина назвали «самой смешной новостью дня»

Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, назвал заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской «самой смешной новостью сегодняшнего дня». Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РБК. Так он прокомментировал слова парламентария о том, что лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали по ее запросу.

Добрынин посоветовал Поклонской «скромно помолчать», так как за задержание Калинина нужно благодарить сотрудников МВД и ФСБ, а также депутатов Госдумы Ирину Роднину и Оксану Пушкину, и сенатора Андрея Клишаса, которые обратились с официальными запросами и «заставили государственную машину начать работать».

Адвокат режиссера посоветовал Поклонской «задуматься о своем поведении», «отстать от "Матильды"» и «прекратить разобщать общество и вносить смуту».

Ранее 20 сентября Поклонская заявила, что Калинин был задержан благодаря ее запросу. По ее словам, она обратилась с запросом на имя главы МВД и Генпрокурора о принятии мер «к лицам, радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее)».

В этот же день стало известно, что Калинин задержан по подозрению в организации поджога автомобиля Добрынина.

Инцидент произошел 11 сентября: в тот день у офиса Добрынина сгорели две машины — Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. Рядом были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

В фильме Алексея Учителя «Матильда» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е. Часть православно настроенной общественности, среди которых Поклонская, развернула кампанию против выхода фильма, считая святотатством и клеветой изображение добрачных отношений последнего российского монарха, который в 1999 году был канонизирован РПЦ.