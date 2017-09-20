Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»

Российские туорператоры Pegas Touristik и ANEX Tour отменили полетные программы на кубинский островной курорт Кайо Коко, который подвергся серьезным разрушениям из-за урагана «Ирма». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Туроператоры собирались открыть чартерные рейсы на Кубу в начале октября. Планировалось, что выполнять их будут авиакомпании Nordwind Airlines и Azur Air, однако из-за урагана их было решено перенести на ноябрь.

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По сообщениям кубинских властей аэропорт Jardines del Rey на острове Кайо Коко полностью разрушен, также как и мост, соединяющий остров с Кубой. Кроме того, очень сильно пострадала и отельная инфраструктура. Планируется, что объекты на острове будут восстановлены за один-два месяца.

Туристам, которые уже купили путевку на Кайо Коко, предлагают перебронировать их на другие направления. В частности, на Доминикану.

Ураган «Ирма» обрушился на Кубу, Пуэрто-Рику, Доминикану и США в начале сентября. Его жертвами стали 55 человек.