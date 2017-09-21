В Минкульте рассказали о будущем наследия Рерихов

Первые выставки творчества семьи Рерихов состоятся в московской усадьбе Лопухиных в октябре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства культуры России в четверг, 21 сентября.

«Это уникальный музей, посвященный многогранному творчеству семьи наших соотечественников — Николая, Елены, Святослава и Юрия Рерихов. Сейчас активно ведется работа по подготовке обновленного музея к приему посетителей», — отметили в ведомстве.

Директор музея Рерихов Тигран Мкртычев посетовал на то, что организация под названием Международный Центр Рерихов препятствует созданию музея, несмотря на решение суда: «Незаконные действия, которые осуществляла эта организация, касались не только наследия Рерихов, но и федеральной собственности. Например, более двадцати лет МЦР незаконно пользовалось строением в Малом Знаменском переулке. Только по решению суда и в присутствии приставов "общественники" из МЦР освободили строение и забрали свое имущество — от огромного количества штабелированных книг (очевидно не пользовавшихся спросом), до столярных станков и обычного металлолома».

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Мкртычев отметил, что в начале октября в музее пройдет выставка «Свет с Востока» и научная конференция.

14 сентября руководство МЦР объявило о сборе средств для погашения налоговых долгов организации. До конца сентября Центр Рерихов планирует собрать 59 миллионов рублей.

В июле решением суда МЦР выселили из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов — филиала Музея Востока, которому здание усадьбы Лопухиных было передано Росимуществом в 2015 году. В Минкульте заявили, что действия в отношении МЦР были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы. Ранее в ходе проверки Росимущества, как утверждается, были выявлены многочисленные нарушения со стороны центра. Договоры безвозмездного пользования с МЦР были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия.

МЦР — международная общественная организация, которая размещалась в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Это один из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике». Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое приобрело в 1980-х годах большую популярность в России и за рубежом.