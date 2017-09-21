Культпросвет
 

В Минкульте рассказали о будущем наследия Рерихов

Перейти в «Мою Ленту»
Усадьба Лопухиных
Усадьба Лопухиных

Первые выставки творчества семьи Рерихов состоятся в московской усадьбе Лопухиных в октябре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства культуры России в четверг, 21 сентября.

«Это уникальный музей, посвященный многогранному творчеству семьи наших соотечественников — Николая, Елены, Святослава и Юрия Рерихов. Сейчас активно ведется работа по подготовке обновленного музея к приему посетителей», — отметили в ведомстве.

Директор музея Рерихов Тигран Мкртычев посетовал на то, что организация под названием Международный Центр Рерихов препятствует созданию музея, несмотря на решение суда: «Незаконные действия, которые осуществляла эта организация, касались не только наследия Рерихов, но и федеральной собственности. Например, более двадцати лет МЦР незаконно пользовалось строением в Малом Знаменском переулке. Только по решению суда и в присутствии приставов "общественники" из МЦР освободили строение и забрали свое имущество — от огромного количества штабелированных книг (очевидно не пользовавшихся спросом), до столярных станков и обычного металлолома».

Мкртычев отметил, что в начале октября в музее пройдет выставка «Свет с Востока» и научная конференция.

14 сентября руководство МЦР объявило о сборе средств для погашения налоговых долгов организации. До конца сентября Центр Рерихов планирует собрать 59 миллионов рублей.

В июле решением суда МЦР выселили из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов — филиала Музея Востока, которому здание усадьбы Лопухиных было передано Росимуществом в 2015 году. В Минкульте заявили, что действия в отношении МЦР были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы. Ранее в ходе проверки Росимущества, как утверждается, были выявлены многочисленные нарушения со стороны центра. Договоры безвозмездного пользования с МЦР были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия.

МЦР — международная общественная организация, которая размещалась в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Это один из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике». Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое приобрело в 1980-х годах большую популярность в России и за рубежом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд окончательно выселил Центр Рерихов из здания в центре Москвы
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Последние новости
Появилось видео разгона мигрантов у ТЦ «Москва»
СМИ сообщили о случайном убийстве егеря сотрудником полпредства в ЦФО
Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании
Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом
Поссорившийся с тренером «Челси» нападающий Коста покинул клуб
Сотрудника «Яндекса» не пустили в офис из-за оскорблений в адрес Путина
Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов
kultprosvet
Культпросвет 20:0913 сентября

«Не думаю, что Христос бы одобрил»

Чем закончится борьба Мединского и противников Учителя
15:1621 августа

Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»

17:4120 сентября

В Минкульте прокомментировали задержание лидеров «Христианского государства»

12:0515 сентября

Нарышкин открыл выставку в честь советского разведчика Кима Филби

Культпросвет 00:1111 июня
Михаил Турецкий

«Повезло, что Мединский обратил внимание на наш коллектив»

Михаил Турецкий о государственной поддержке искусства
14:0531 августа

Исполняющим обязанности ректора МГИК назначен Арсений Миронов

12:0516 сентября

Минкульт признали потерпевшим по делу Серебренникова

02:2014 сентября

Мединский отверг политическую подоплеку в деле Серебренникова

Культпросвет 14:33 7 сентября

«Мы здесь никакого страха не испытываем»

Ректор МГСУ о тонкостях реставрации архитектурных памятников в России
00:45 9 августа

Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне

03:5814 сентября

Мединский попросил МВД обеспечить порядок во время показа «Матильды»

13:4913 сентября

Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом
Патриарх Кирилл пригрозил пенсией несогласным с ним священникам
В горящей гостинице в Ростове-на-Дону нашли два тела
Следователи завели дело о задержках выплат застрявшим в Африке морякам
После конфликта мигрантов с охраной ТЦ «Москва» завели два уголовных дела
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Власти Дубая пригрозили тюрьмой британцу за средний палец в адрес водителя
Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Сторонники независимости Каталонии продолжили массовые манифестации
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании
Нападение ос сорвало уроки в одной из школ Таллина
Генштаб Армении выступил против передачи Азербайджану части Карабаха
Украинская вышка на границе с Крымом начала вещание российского радио на Украину
Генерал ВСУ понадеялся на возвращение Донбасса с помощью миротворцев ООН
Лукашенко гарантировал возвращение войск в Россию после учений «Запад-2017»
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минфин назвал ситуацию в банковском секторе стабильной
Медведев обвинил США в желании похоронить «Северный поток-2»
Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Украинский суд подтвердил законность штрафа для российской авиакомпании
Россия согласовала проект по модернизации железных дорог Кубы
В деятельность «ЕвроХима» на Украине вмешалась политика
Прохоров продал журнал «Сноб»
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Полиция начала задержания мигрантов у ТЦ «Москва»
Жена бывшего замглавы Минкульта рассказала о долгах из-за «дела реставраторов»
В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»
Тверской стрелок попросил заменить ему пожизненный срок на 25 лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Лягушка-монстр оказалась способна пожирать динозавров
Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов
Раскрыта причина появления длинных пенисов
Все материалы
Спорт
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Промо матча женской сборной Украины по футболу осудили из-за сексуальных стонов
Поссорившийся с тренером «Челси» нападающий Коста покинул клуб
Фанат ударил футболиста «Карпат» по лицу после поражения команды
Состояние попавшей в ДТП двукратной олимпийской чемпионки Медведцевой улучшилось
Названы сроки нового боя Головкина
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Prophets of Rage выпустили клип с армией зигующих Трампов
Звезду фильма «Клуб "Завтрак"» признали виновным в нападении на сожителя
Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов
Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
В России в прямом эфире покажут белье из Парижа
К кроссовкам Air Max добавили люксовый штрих
Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»
Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Посольство США в Киеве поманило россиян визами
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты
Новый российский перевозчик совершил первый полет
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
В Тель-Авиве экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Китаянка придумала для Renault летающие машины-пузыри
В России отправят на ремонт почти 90 000 кроссоверов Mitsubishi ASX
Представлен самый маленький кроссовер Volvo
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы