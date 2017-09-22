Lamborghini представил Huracán с улучшенной аэродинамикой за 300 тысяч долларов

Automobili Lamborghini

Итальянская автомобильная компания Automobili Lamborghini представила новую версию модели Huracán — Super Trofeo EVO. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

Презентация прошла в штаб квартире фирмы в Сант-Агата-Болоньезе. Автомобиль получил улучшенную аэродинамику кузова; выпуск посвящен началу сотрудничества марки с часовой мануфактурой Roger Dubuis. Заднеприводный автомобиль оснащен 5,2 литровым двигателем V10 мощностью 620 лошадиных сил. Максимальная скорость — 280 километров в час (ограничена электроникой). Специальная окраска кузова выдержана в фирменных цветах мануфактуры Roger Dubuis. Цена автомобиля в США составит 295 тысяч долларов, в Западной Европе и Азии — 235 тысяч евро.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе.