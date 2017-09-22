Музей Гуггенхайма раскритиковали за видео стравленных питбулей

Выставка китайских современных художников, которая откроется в музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке в октябре, вызвала протесты. Об этом пишет The New York Times.

Скандал разгорелся из-за экспоната под названием «Собаки, которые не могут друг до друга добраться». Он представляет собой живых питбулей, привязанных друг напротив друга к беговым дорожкам. Животные пытаются атаковать оппонента, но не достают до него. Произведение было впервые представлено китайскими художниками на выставке в Пекине в 2003 году.

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Отмечается, что музей Гуггенхайма планирует показать только видеозапись экспозиции, сделанной в 2003-м. Зоозащитники выступили против этого и запустили на портале Change.org петицию, в которой потребовали, чтобы музей отказался от демонстрации клипа. На момент написания заметки обращение собрало почти 20 тысяч подписей из 25 тысяч, необходимых для отправки в музей.

В ноябре 2016 года в Эрмитаже разгорелся скандал вокруг выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» из-за того, что бельгийский художник использовал в своих инсталляциях чучела, скелеты и рога животных, панцири жуков и крылья бабочек.