Комиссия Поклонской отказалась рассматривать обращения о декларациях депутатов

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов отказалась рассматривать семь поступивших обращений, в том числе от Transparency International. Об этом по итогам заседания заявила глава комиссии Наталья Поклонская, сообщает в пятницу, 22 сентября, «Интерфакс».

«Было единогласно принято решение эти обращения не рассматривать, поскольку они поданы в нарушение порядка», — цитирует депутата агентство.

Также Поклонская заявила, что Следственный комитет начал проверку о клевете в ее адрес из-за сообщений о якобы имеющейся у нее квартире.

В июне Transparency International выпустила расследование о том, что депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма не указала в своей декларации квартиру в Донецке площадью 29,9 квадратного метра. Недвижимость была зарегистрирована на ровесницу Поклонской Наталью Дубровскую. В организации подчеркнули, что Дубровская, скорее всего, — это девичья фамилия парламентария.

Экс-прокурор полуострова опровергла эти данные и предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International.