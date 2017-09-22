Американская фирма выпустила часы с перекошенным циферблатом

Американский часовой бренд RGM представил новые механические часы Model 222-RR. Об этом сообщает Watches By SJX.

Вдохновением для дизайнеров послужили часы для железнодорожников и водителей начала ХХ века. Циферблат повернут на 45 градусов (это делалось для удобства чтения времени, не снимая руки с руля); цифры выполнены крупным легко читаемым шрифтом гротеск.

Впервые такое написание (Box Car dial, «вагонный циферблат») было использовано американской фирмой Ball в часах Official RR Standard 1925 года, сделанных для работников железнодорожного транспорта.

Циферблат Model 222-RR сделан в технике эмали Grand Feu. В часах используется восстановленный механизм карманных часов 1920-х годов Hamilton 10, доступный в двух версиях: калибр 921 с 21 камнем и калибр 923 с 23 камнями. Корпус из нержавеющей стали, диаметр 41 миллиметр.

Часы выпущены в честь 25-летия бренда, основанного американским часовым мастером Роландом Мерфи (Roland G. Murphy). Цена Model 222-RR с калибром 921 — 5900 долларов, с калибром 923 — 7900 долларов.