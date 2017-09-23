Чемпион мира и ОИ боксер Чахкиев завершил карьеру

Российский боксер Рахим Чахкиев завершил карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе у меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ», — заявил боксер.

По словам 34-летнего Чахкиева, «его лучшие годы уже позади». Он считает, что неправильно стараться выиграть какой-либо титул, конкурируя с молодыми спортсменами.

Чахкиев — олимпийский чемпион 2008 года. Также спортсмен был обладателем пояса Международной боксерской организации (IBO) в весе до 90,71 килограмма. Этот титул он потерял в ноябре 2015 года, проиграв Оле Афолаби из Великобритании. Всего за свою карьеру он одержал 26 побед (19 — нокаутом) и потерпел три поражения.