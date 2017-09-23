На Кубани мужчина обстрелял сотрудников Росгвардии и покончил с собой

Пьяный мужчина, вооруженный пистолетом, совершил нападение на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Славянском районе Краснодарского края. Об этом «Интерфаксу» в субботу, 23 сентября, сообщили в краевом управлении МВД.

«Ранее судимый мужчина 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 8:45 по Москве проник на охраняемый объект, сработала сигнализация. Когда по тревоге на вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, он открыл огонь по ним из-за закрытой двери», — сообщили в ведомстве.

После этого объект с нападавшим окружили, а прилегающую к нему территорию оцепили. Спустя некоторое время мужчина покончил с собой.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.