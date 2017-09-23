МИД Украины прокомментировал отмену визита президента Румынии в Киев

Визит президента Румынии Клауса Йоханниса на Украину не отменен, а перенесен. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины, передает УНИАН.

«Визит не отменен, а перенесен. Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Материалы по теме На рідну мову Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей

В МИД Украины добавили, что заинтересованы в продолжении конструктивного диалога и ожидают его в ближайшее время.

21 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис отказался от запланированной на октябрь поездки в Киев в связи с принятием украинским парламентом нового закона об образовании. «Когда я узнал об этом законе, я отменил визит на Украину и отменил прием спикера парламента Украины, намеченный на конец сентября в Бухаресте», — заявил глава государства.

По его словам, принятый закон нарушает права проживающих на Украине национальных меньшинств. «Дело в том, что этот закон резко ограничит доступ национальных меньшинств к образованию на их родном языке, и нам за это очень обидно. На Украине проживает много румын», — подчеркнул он.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.