Во Владивостоке в субботу ожидается сильный дождь

Жителей Владивостока в субботу, 23 сентября, ожидает сильный дождь, также возможна гроза при шквалистом усилении ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает «Вести.Приморье».

По прогнозам синоптиков, во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-25 миллиметров за 12 часов и менее. Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.