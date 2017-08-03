Из-за дождя в Тверской области без электричества остались почти 10 тысяч человек

В Тверской области из-за сильного дождя и шквалистого ветра без электричества остались 9,8 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения», — отмечается в сообщении ведомства.

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По данным регионального главка МЧС, по состоянию на 07:00 мск 3 августа все социально-значимые объекты подключены к резервным источникам электроснабжения, также был создан запас топлива.

1 августа в результате перегрузки на Бурейской ГЭС без света остались более 600 тысяч местных жителей. Также было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от станции Могочи в Забайкальском крае до Хабаровска. Позднее в тот же день работа всех линий электропередачи была восстановлена. Мощность сетей, отключенных от потребителей, из-за аварии на Дальнем Востоке оценивалась в 1,15 тысячи мегаватт.