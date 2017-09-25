Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме

Представители Англиканской церкви осудили прошедший в рамках Лондонской недели моды показ модельера турецкого происхождения Диляры Финдикоглу, назвав его «богохульственным». Об этом сообщает Breitbart.

Шоу проходило в помещении действующей церкви святого Андрея в лондонском районе Холборн, а в одежде использовались аксессуары, обычно связываемые с сатанизмом. В частности, на лицах некоторых моделей была изображена перевернутая пятиконечная звезда, а апофеозом показа стал выход на подиум модели-трансвестита Вайолет Чачки с уложенными в виде рогов волосами.

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Представители Лондонского диоцеза (церковный округ, соответствующий православной епархии) принесли извинения прихожанам, пояснив, что, давая разрешение на проведение показа, не знали, какого рода одежда и аксессуары будут демонстрироваться.

Бывший епископ Рочестера преподобный Майкл Назир-Али назвал показ «богохульственным» и «позорящим имя Христа».

Богослов Адриан Хилтон в своем блоге описал шоу как «восхваление Люцифера» и «прославление почитания демонов». В то же время он отметил, что правила Англиканской церкви запрещают азартные игры, курение и проведение аукционов в церковных помещениях, но ничего не говорят об использовании их для поклонения дьяволу.

Марка Dilara Findikoglu известна, в частности, созданием нарядов для певицы Рианны. В интервью Vogue основательница бренда Диляра Фундикоглу рассказывала о своем интересе к оккультизму и сатанизму.