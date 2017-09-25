Художник создал скульптуру из семи тысяч таблеток экстази и копии Кары Делевинь

Британский художник Chemical X совместно со скульптором Schoony создал композицию из семи тысяч таблеток экстази и стеклопластиковой фигуры актрисы Кары Делевинь. Об этом пишет издание Metro.

Shit! She's escaped! A post shared by Chemical X (@chemical_x_lab) on Sep 21, 2017 at 5:20am PDT

«Копия британской модели и актрисы, которая является поклонницей творчества Chemical X и давним коллекционером его работ, создана из силикона и стеклопластика», — говорится в пресс-релизе художника.

Отмечается, что стоимость работы, получившей название «Дух экстаза», оценивается в 1,2 миллиона долларов.

Скульптуру представят на выставке художника, которая пройдет в Лондоне для ограниченного круга лиц. Место проведения мероприятия не раскрывается. В экспозицию войдут еще 16 экспонатов, созданных с использованием наркотических веществ — в некоторых произведениях присутствуют до 17 тысяч таблеток экстази, изготовленных в частной подпольной лаборатории.

25-летняя Кара Делевинь снялась в таких фильмах, как «Бумажные города», «Отряд самоубийц» и «Валериан и город тысячи планет».