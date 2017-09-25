Вооруженный прихожанин в США дал отпор напавшему на церковь суданцу

Один из прихожан христианской церкви в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США) смог остановить напавшего на посетителей церкви выходца из Судана. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел 24 сентября: Эмануэль Кидега Сэмсон вошел в церковь в хоккейной маске на лице и открыл огонь: пострадали шесть человек. На суданца набросился церковный помощник Роберт Энгле из рядов прихожан — и получил пистолетом по лицу. В ходе потасовки Сэмсон случайно выстрелил себе в грудь. Энгле успел сбегать в машину за собственным оружием и охранял нападавшего до прибытия полиции.

Эмануэль Кидега Сэмсон Фото: Metro Nashville PD

Стражи порядка в ходе обыска нашли у злоумышленника два пистолета, еще два обнаружились в его машине. Рядом с ней нашли застреленную 39-летнюю женщину. Сэмсона госпитализировали с огнестрельной раной, но скоро выписали, переведя в тюрьму. Ему предъявлены обвинения в нападении и убийстве.

«Кажется, он не ожидал, что в церкви окажется такой смелый человек, как этот помощник», — рассказал представитель полиции Нэшвилла Дон Аарон. Сам Энгле, в свою очередь, заявил, что лавры героев принадлежат не ему, а полицейским и медикам, которые помогли пострадавшим.