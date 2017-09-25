Marshall замаскировал колонку под гитарный усилитель

Британская компания Marshall выпустила серию беспроводных колонок, которые выглядят как гитарные усилители звука. Об этом сообщается на сайте онлайн-магазина марки.

В ближайшее время в продажу выйдет три модели. Стоимость самой компактной из них, Acton Multi-Room, не раскрывается. Универсальная колонка Stanmore стоит 400 евро, а Woburn можно купить за 500 евро.

Фото: Marshall

Marshall Amplification — английская компания по производству музыкальных звуковых усилителей и акустических систем, основанная Джимом Маршалом в 1962 году. Изначально системы создавались как копии моделей Fender, но вскоре, когда компания Marshall Amplification внесла в свои усилители определенные изменения, они стали пользоваться спросом у гитаристов, ищущих более тяжелый звук.