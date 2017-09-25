В коалиции ответили на заявления России о спецназе США на позициях ИГ

В международной коалиции во главе с США отрицают, что подразделения американского спецназа проводят через позиции «Исламского государства» отряды «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом ТАСС в понедельник, 25 сентября, сообщил представитель штаба коалиции.

По его утверждению, соответствующие заявления России «являются ложными». «В целях обеспечения безопасности операций мы не говорим о текущих миссиях или о расположении военнослужащих коалиционных сил, отрядов наших партнеров», — добавили в штабе.

Там также заметили, что «такая любезность оказывается российским и сирийским силам, которые находятся в той же зоне боевых действий с целью победить общего врага». «Ради скорейшего освобождения Сирии от ИГ мы были бы признательны, если бы россияне оказывали ту же любезность коалиционным силам и нашим партнерам», — заключил представитель коалиции.

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24 сентября Минобороны России заявило, что подразделения специального назначения ВС США «обеспечивают беспрепятственное продвижение» СДС через боевые порядки террористов.

«Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор. С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года, в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа Hummer, находящихся на вооружении спецназа США», — отметили в ведомстве.

Как указали в министерстве, на снимках видно, что подразделения спецназа расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками. Однако вокруг этих объектов отсутствуют следы штурма, боестолкновений с ИГ или воронок от ударов авиации. «Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — подчеркнули в Минобороны.

Группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России.