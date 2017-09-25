Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла при попытке установить мировой рекорд в глубоководном погружении с аквалангом. Об этом сообщает портал offnews.bg.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в греческом заливе Торонеос. 45-летняя спортсменка и ее муж Михаил попытались опуститься на глубину 231 метр, тогда как ранее в открытой воде никто из женщин не опускался ниже 211 метров.

При погружении они использовали 30 баллонов с 10 различными типами газовых смесей, включая гелий, кислород и азот. Во время спуска аквалангистке стало плохо, она потеряла ориентацию из-за полной темноты и запаниковала, что в итоге привело к гибели. Муж сумел всплыть и был доставлен в больницу с симптомами кессонной болезни.

Теодора и Михаил Балабановы руководили собственной школой дайвинга в Греции.