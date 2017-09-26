Российское посольство обеспокоилось появлением в США учебника по войне с РФ

Российское посольство в Вашингтоне обеспокоено тем, что США допускают возможность столкновений военнослужащих двух стран. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря посольства России в США Николая Лахонина, передает «Интерфакс».

«Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!» — говорится в заявлении.

Отмечается, что в пособии предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям против российских военных. «Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — отмечает Лахонин.

Он добавил, что содержание пособия находится в противоречии с конструктивным характером состоявшихся на прошлой неделе встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

«Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок», — добавил Лахонин.

24 сентября издание The National Interest сообщило, что командование армии США выпустило справочник о том, как противодействовать стратегии «российской гибридной войны». В 62-страничном документе собраны фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны и которая была задействована в «российских операциях на Украине и в Крыму». В пресс-службе Пентагона заявили, что пособие не имеет отношения к государственной политике Вашингтона.

