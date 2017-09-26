Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет

Басманный суд Москвы приговорил бывшего старшего следователя по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Александра Сорокина к восьми годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Сорокина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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18 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила о том, что Сорокин полностью признал вину во взяточничестве.

О возбуждении уголовного дела в отношении Сорокина по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») стало известно 6 декабря 2016 года.

По версии следствия, в декабре 2016 года следователь потребовал от свидетеля по одному из уголовных дел взятку в размере 100 тысяч долларов за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. При получении части взятки в размере 50 тысяч долларов Сорокин был задержан и вскоре после этого арестован.