Старший следователь СК Сорокин признался во взяточничестве

Старший следователь по особо важным делам ГСУ СК подполковник юстиции Александр Сорокин полностью признал вину во взяточничестве. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Как отмечается в сообщении, ведомство утвердило в отношении Сорокина обвинительное заключение по его уголовному делу, которое направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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О возбуждении уголовного дела в отношении Сорокина по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») стало известно 6 декабря 2016 года.

По версии следствия, в декабре 2016 года следователь потребовал от свидетеля по одному из уголовных дел взятку в размере 100 тысяч долларов за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. При получении части взятки в размере 50 тысяч долларов Сорокин был задержан и вскоре после этого арестован.