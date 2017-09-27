На Украине допустили внесение поправок в языковое законодательство

После заключения Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) по новому украинскому закону «Об образовании» вероятно внесение изменений в языковое законодательство. Об этом в среду, 27 сентября, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает РИА Новости.

«Я скорее допускаю не изменения в этот закон (об образовании — прим. «Ленты.ру»), а уточнения в другие подзаконные акты, а также специальный закон относительно языкового образования», — пояснила она. Также министр отметила, что заключение экспертов из Венецианской комиссии может быть готово к концу осени.

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Ранее в тот же день украинское Минобразования заявило о намерении передать закон об образовании на рассмотрение в Венецианскую комиссию, передавал «Интерфакс».

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах. 25 сентября документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Ряд соседних стран осудили принятие закона. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС.