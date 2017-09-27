Названы наиболее часто похищаемые из российских отелей вещи

Чаще всего постояльцы воруют из российских отелей полотенца. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса аренды жилья Tvil.ru, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 27 сентября.

Далее идут халаты. Замыкает тройку постельное белье. На четвертом месте находится посуда, на пятом — различные бытовые принадлежности (ложки для обуви, одежные щетки и так далее).

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В топ-10 рейтинга в порядке убывания также вошли зеркала, плафоны с люстр, пульты дистанционного управления и батарейки от них, таблички на дверь, а также мелкая бытовая техника (фены, утюги, чайники).

В редких случаях туристы могли забрать с собой домашних животных (например, породистых щенков), принадлежащих собственникам гостиниц.

Данный список был составлен на основании опроса владельцев отелей эконом-класса (три звезды и ниже), а также мини-отелей.

В июне стало известно об инциденте с парой российских путешественников, которые попытались украсть из гостиницы в турецкой Аланье 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера, халаты, полотенца и цветы.