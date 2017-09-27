Ударившего соперника доской для нардов петербуржца отправили в колонию

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к двум годам колонии за то, что он ударил своего оппонента доской для нардов во время игры. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, в мае этого года двое знакомых играли в нарды. Во время партии один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего оппонента. В ходе драки он также ударил его по голове доской, на которой они играли.

Отмечается, что потерпевший получил серьезную травму. Нападавшего петербуржца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.