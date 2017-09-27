Нижегородская полиция напомнила о незаконности митинга Навального

Главное управление МВД по Нижегородской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции, которая пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября. Мероприятие организует штаб оппозиционера Алексея Навального, планируется, что и сам политик примет участие в митинге.

«Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — отметили в полицейском главке.

Организаторов акции МВД предупредило о предусмотренной законом ответственности.

Нижегородский штаб Навального предпринял несколько попыток согласовать митинг, пишет НИА «Нижний Новгород». В заявке на проведение акции на площади Маркина администрация отказала, поскольку она уже занята, а предложенная штабом площадь Горького не входит в перечень мест для проведения массовых мероприятий. Ряд других площадок также занят.