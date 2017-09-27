Помощница Аркадия Новикова поведала о его боксерской силе и достойном окружении

Личный ассистент Аркадия Новикова опровергла информацию об избиении ресторатора. Сейчас он находится за границей в компании «достойных людей», рассказала она «Ленте.ру».

«Это абсолютно ложная информация. Какие-то странные, непонятные слухи. Последнюю неделю Аркадий Анатольевич за рубежом, в совершенно прекрасном состоянии и настроении, в окружении очень известных и достойных людей. Жив-здоров, бодр, здравствует, все с ним хорошо», — заявила она.

Ассистент Новикова добавила, что предприниматель не мог оказаться в ситуации, где его избил бы подросток. «Вы не видели его фотографию на обложке GQ, где он боксирует? Он очень сильный человек», — выразила уверенность она.

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С самим ресторатором связаться не удалось.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что 18 сентября в ресторане Аркадия Новикова Farш в Москве произошел конфликт: якобы 17-летний посетитель устроил скандал из-за продажи ему алкоголя и несколько раз ударил владельца заведения по лицу. После этого, по данным канала, на место прибыли стражи порядка — на короткой видеозаписи с мобильного телефона видно, как Новиков беседует с полицейским на Никольской улице в Москве, но непонятно, связано ли это с описанным инцидентом.

Аркадий Новиков — российский ресторатор и предприниматель. Группа компаний Novikov Group основана в 1991 году, включает в себя около 50 проектов в сфере ресторанного, розничного и развлекательного бизнеса в России и за рубежом.