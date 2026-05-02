Российский боец ММА рассказал о своих боях за школой

Российский боец ММА Билостенный рассказал о своих боях за школой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Билостенный рассказал о своих боях в школьные годы. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, у него были конфликты со сверстниками. «Мои бои за школой всегда собирали какое-то количество народа. Это было весело. Я родом из Серпухова. Рос в "Яме", район Слобода. И там приходилось иметь дело с ребятами, которые не были настроены дружелюбно», — заявил Билостенный.

Боксер добавил, что сам договаривался о драках с теми, с кем что-то не поделил. «Попал на пору, когда начали активно внедряться телефоны с камерами. И на следующий день ты приходил в школу знаменитым», — рассказал он.

Россиянин провел 18 боев в ММА в тяжелом весе. Спортсмен одержал 14 боев (9 — нокаутом) и потерпел четыре поражения.