10:31, 2 мая 2026

На Украине призвали уволить Умерова после публикации его разговора с Миндичем

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Депутат Верховной Рады Федор Вениславский призвал президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Учитывая резонансность тех пленок, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да, это было бы мудрое политическое решение уволить господина Умерова», — сказал он.

По словам депутата, это необходимо, чтобы продемонстрировать, что даже само подозрение «явно диссонировало с интересами государства».

Ранее Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады после публикации его разговора с Миндичем. На опубликованных записях содержатся их обсуждение поставок бронежилетов армии и назначений на государственные должности, включая пост посла Украины в США.

