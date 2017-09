В Москве представили красную шинель от американской светской львицы

Американский бренд одежды и аксессуаров для мужчин и женщин Banana Republic представил в Москве капсульную коллекцию, созданную совместно с нью-йоркской светской львицей и посланницей бренда Оливией Палермо — Banana Republiс x Olivia Palermo. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Работая над этой коллекцией, я всегда думала об идеальном балансе комфорта и стиля, — сказала Оливия Палермо. Мне очень хотелось совместить базовые предметы повседневного гардероба с изящными деталями и тематикой милитари, ведь именно этот тренд на пике моды». В коллекцию, впервые представленную на неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2017 года, вошли вещи с деталями в стиле милитари. Среди них — красное пальто-шинель с золочеными пуговицами, тренч, платье и кожаные брюки цвета хаки, парчовый и вельветовый жакеты, напоминающие старинные мундиры с погончиками, и узкие брюки с широкими лампасами.

Фото: Banana Republic 1 /4

Оливия Палермо — американская модель, светская львица, актриса. Выпускница The American University of Paris и New School for General Studies. Стала известна после участия в американском реалити-шоу «Город» (The City) на канале MTV. Снималась для журналов Elle, Tatler, Marie Claire, а также в рекламных кампаниях брендов Mango и Hogan. Выпустила совместные коллекции с брендами Roberta Freymann и Stuart Weitzman.