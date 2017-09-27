В России приняли на вооружение снайперскую винтовку «Точность»

На вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии принята новейшая снайперская винтовка «Точность». Об этом журналистам сообщил гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров, передает РИА Новости.

«Сейчас решается вопрос серийной поставки», — сказал он, отметив, что заказчики получат первые винтовки в этом году.

Семизоров добавил, что винтовка выпускается в модификациях под калибры 8,6х69 и 7,62х51 миллиметр.

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О готовности «Точности» к серийным поставкам сообщалось еще в ноябре 2016 года. Тогда в ЦНИИточмаш заявили, что винтовки успешно прошли государственные испытания, а небольшая первая партия пойдет в войсковую эксплуатацию в ФСО.

Эксперты сомневались в том, что «Точность» готова к серийному производству, поскольку в ней якобы использованы иностранные компоненты. Эти предположения опровергал вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс.

«Точность» была представлена на форуме «Армия-2015». Разработка винтовки велась из расчета поражения целей на дальности до 1,5 километра.