Детей оденут в спортивные костюмы с тремя полосками

В сезоне осень-зима 2017 adidas Originals представляет вторую часть коллаборации со шведским брендом детской одежды Mini Rodini. Об этом представители adidas рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 28 сентября.

Линия объединит классические силуэты марки и яркие принты из коллекций Кассандры Родин. «На этот раз коллекция состоит не только из базовых вещей, но и сезонных моделей: верхней одежды и аксессуаров. Спортивный костюм Superstar белого цвета украшен ярким принтом, в комплекте с ним предлагается футболка с более лаконичной графикой», — рассказали сотрудники adidas.

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В коллекцию также входят утепленный жилет и трикотажная шапка с вышивкой в виде радуги.

Ранее стало известно, что adidas выпустил новую коллекцию теплой одежды Climaheat Wool, созданную из полиэстера и шерсти мериноса.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».