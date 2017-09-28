Наука и техника
 

Объяснено происхождение Земли

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Ученые из Австралии, Германии, Великобритании и США описали механизм приобретения планетами земной группы характерного химического состава. Исследования двух независимых групп авторов опубликованы в журнале Nature.

Специалисты полагают, что различающийся состав Меркурия, Венеры, Земли и Марса объясняется испарением расплавленных пород при столкновениях планетезималей, которые привели к рождению данных планет.

Конкретный химический состав какого-либо небесного тела объясняется, по мнению ученых, особенностями испарения. В частности, пониженное содержание свинца, цинка, индия и щелочных элементов в недрах Земли, по сравнению с CI-хондритами, авторы объясняют потерей протопланетой 10-20 процентов первоначальной массы.

Ранее французские ученые допустили, что ядро и мантия Земли сформировались не только из CI-хондритов, согласно общепринятым современным моделям формирования планеты, но также включали в себя CH-хондриты.

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