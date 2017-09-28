В Петербурге у нелегала нашли боеприпасы в губке для обуви

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга изъяли у 39-летнего нелегального мигранта боеприпасы, спрятанные в губке для обуви. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«В ходе проведения личного досмотра гражданина стражами правопорядка среди его личных вещей обнаружена губка для обуви, в которой находились предметы, похожие на патроны. Согласно проведенному экспертно-криминалистическому исследованию, изъятыми предметами являются 9 патронов для нарезного короткоствольного огнестрельного оружия», — уточнили в управлении МВД.

Отмечается, что досмотр проходил в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал 2017». Приезжий из ближнего зарубежья был задержан в зале ожидания железнодорожной станции Кушелевка за нарушение миграционного законодательства.

Подозреваемый заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», максимальное наказание по которой предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.