Родившая дочь Серена Уильямс показала фигуру

Американская теннисистка Серена Уильямс, в сентябре ставшая мамой, опубликовала фото своей фигуры. Изображение появилось на странице 36-летней спортсменки в Instagram.

«Это очень дерзкий план, но я очень хочу выступить на Australian Open», — прокомментировала фото Уияльмс.

1 сентября американка родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

Уильямс-младшая выиграла Australian Open в 2017 году будучи беременной. Соревнования в 2018-м пройдут во второй половине января на кортах теннисного центра «Мельбурн Парк».