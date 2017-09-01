Серена Уильямс родила дочь

Американская теннисистка Серена Уильямс родила ребенка. Об в пятницу, 1 сентября, этом сообщает Daily News.

35-летняя теннисистка родила дочь. Вес новорожденной составил 3090 граммов. Имя ребенка не сообщается.

О беременности Уильямс-младшая объявила 19 апреля. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

В 2018 году теннисистка планирует вернуться на корт.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).