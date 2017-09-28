Михалков назвал рекламу своего барбершопа шуткой

Режиссер Никита Михалков не собирается открывать барбершоп «Сибирский цирюльник». Об этом он в четверг, 28 сентября, сообщил ТАСС.

«Барбершоп Le Barbier de Siberie ("Сибирский цирюльник") — это шутка, фантазия, которую мы придумали вместе с учениками моей актерско-режиссерской академии», — сказал кинематографист.

«За последние годы столько было обо мне слухов и домыслов: и что я якобы владею бриллиантовыми заводами, что я за счет государства запускаю сеть общепита и бог знает что еще, а теперь еще и барбершоп открываю», — добавил он.

Ранее в сентябре в сети появился ролик, анонсирующий «новый проект Никиты Михалкова». В записи режиссер посетил барбершоп, в котором его побрили.