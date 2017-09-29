Швейцарцы выставили на торги 163-каратный бриллиант

Швейцарский ювелирно-часовой бренд de Grisogono выставил на продажу на аукционе Christie’s уникальное колье с бриллиантом весом 163,41 карата (32,6 грамма). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель аукционного дома в пятницу, 29 сентября.

«За свою богатую 251-летнюю историю Christie’s неоднократно выпадала честь иметь дело с редчайшими и наиболее выдающимися драгоценными камнями, — сказал Рауль Кадакия, глава международного ювелирного департамента Christie’s. — Однако характеристики этого бриллианта делают его по-настоящему особенным».

Фото: de Grosogono

Представленный на торги 163,41-каратный беспорочный бриллиант огранки «эмеральд» (цвет категории D, чистота категории IIA) — крупнейший в своей категории из всех, когда-либо появлявшихся на аукционах. Он получен при огранке алмаза весом 404 карата, найденного в начале 2016 года на месторождении Луло в Анголе. В честь отмечаемого 4 февраля дня борьбы за освобождение Анголы, этот самый крупный из добытых на территории страны камень был назван 4 de Fevereiro («Четвертое февраля»). Он занимает 27 место в рейтинге самых крупных из когда-либо добытых в мире алмазов.

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После огранки, которой занимались 10 мастеров, камень был закреплен в асимметричном колье с изумрудами и бриллиантами огранки «эмеральд». На изготовление колье ушло 1700 часов работы 14 ювелиров компании de Grisogono. Лот представлен в рамках партнерского проекта Art of de Grisogono.