Порошенко назвал невозможным производство Lamborghini и Porsche без украинцев

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия в Ивано-Франковской области нового завода по изготовлению кабельных сетей для концерна Leoni, поставляющего проводку для Porsche, Lamborghini и других автогигантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Без украинцев сегодня это будет производить невозможно», — добавил Порошенко.

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По его словам, для государства важно открытие каждого завода, потому что Украина должна стать успешной страной успешных людей. «Мы особенно благодарны тем, кто поверил в это и пришел к нам в Украину первым», — отметил президент.

Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», промышленное производство в стране в июле этого года снизилось на 2,6 процента по сравнению с июлем 2016-го. В Ивано-Франковской области за текущий год был зафиксирован рост промпроизводства в 7,1 процента.

Согласно открытым данным, президент Порошенко является одним из крупнейших собственников Украины. Главе государства принадлежит 76 компаний. Большим количеством предприятий владеет только Ринат Ахметов, у него их 303.