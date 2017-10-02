Путешествия
 

В Москву привезут лучших поваров мира

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве на ВДНХ пройдет фестиваль Discover Russian Cuisine. Как сообщается в пресс-релизе организаторов, на мероприятие, которое пройдет с 4 по 6 октября, приедут лучшие повара мира.

Среди приглашенных гостей обладатель двух мишленовских звезд Янник ван Айкен (Бельгия) и обладатель звезды Мишлен Паскаль Осиньяк (Великобритания). Также в фестивале примут участие победитель международного конкурса Taste of the World 2016 Андре Герритс из Амстердама, лучший молодой шеф-повар России 2016 года Станислав Песоцкий и другие.

На фестивале шеф-повара проведут для всех желающих мастер-классы, на которых обещают раскрыть профессиональные секреты. Отмечается, что они будут готовить национальные блюда из российских продуктов.

Также на мероприятии будет работать chef`s table (шефские столы), на каждый из которых смогут попасть лишь 10 человек, и гастромаркет, где можно будет приобрести различные продукты и напитки российского производства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
В гастрономическом фестивале в Москве примут участие 100 ресторанов
Последние новости
В Лас-Вегасе произошла стрельба
Два человека погибли и больше 20 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе
Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились
Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
Названа лучшая замена сексу
Блогер выиграла поездку на курорт и утонула в бассейне
Путешествия
Путешествия00:0728 сентября

На волнах качался буй

В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
13:2726 сентября

Российские повара покажут берлинцам чуду и треску с картошкой

03:19 1 октября

Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

22:40 1 октября

Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек

Путешествия00:0730 сентября

Сорвать на бутылку

Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
11:5026 сентября

В гастрономическом фестивале в Москве примут участие 100 ресторанов

16:1828 сентября

Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире

18:1929 сентября

Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей

Путешествия00:1431 августа
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964.

«Россиянам — дешевле»

Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
15:3325 сентября

В Барвихе открылся ресторан братьев Березуцких

14:3328 сентября

Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться

13:1529 сентября

Крым за лето заработал на туристах миллиард рублей

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
Против устроившего на дороге дебош священника в Сургуте возбудили уголовное дело
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
В Лас-Вегасе произошла стрельба
Два человека погибли и больше 20 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились
Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России
Темпбанк лишился лицензии
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Двое причастных к убийству полицейского боевиков уничтожены в Дагестане
В Крыму пресечена деятельность экстремистской организации
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названа лучшая замена сексу
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя
Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Вратарь пришел в штрафную соперника и отдал голевой пас в концовке матча
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче на пустом стадионе
Все материалы
Культура
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Гнойный оказался на сайте «Миротворец»
Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли
Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму
Опубликовано обвинительное письмо покончившей с собой девушки Джима Керри
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
В американском мыле для тела усмотрели намек на Ким Чен Ына
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Ходят и отсвечивают
Что будет красоваться на руках и шеях этой зимой
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Все материалы
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы