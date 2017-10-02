В Москву привезут лучших поваров мира

В Москве на ВДНХ пройдет фестиваль Discover Russian Cuisine. Как сообщается в пресс-релизе организаторов, на мероприятие, которое пройдет с 4 по 6 октября, приедут лучшие повара мира.

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Среди приглашенных гостей обладатель двух мишленовских звезд Янник ван Айкен (Бельгия) и обладатель звезды Мишлен Паскаль Осиньяк (Великобритания). Также в фестивале примут участие победитель международного конкурса Taste of the World 2016 Андре Герритс из Амстердама, лучший молодой шеф-повар России 2016 года Станислав Песоцкий и другие.

На фестивале шеф-повара проведут для всех желающих мастер-классы, на которых обещают раскрыть профессиональные секреты. Отмечается, что они будут готовить национальные блюда из российских продуктов.

Также на мероприятии будет работать chef`s table (шефские столы), на каждый из которых смогут попасть лишь 10 человек, и гастромаркет, где можно будет приобрести различные продукты и напитки российского производства.