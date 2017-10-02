«Матч ТВ» возненавидели за сравнение сгонки веса с методами Гитлера

В сети обратили внимание на пост в Instagram-аккаунте спортивного телеканала «Матч ТВ» с цитатой бойца MMA Саида-Хамзата Авхадова о сгонке веса, в которой он упоминает деятельность нацистского лидера Адольфа Гитлера. «Вот, знаешь, Гитлер людей мучил? А я себя так же сам мучил», — говорилось в публикации, которая уже недоступна.

Одним из первых пост с Авхадовым заметил пользователь Twitter под ником abushkin, который выложил скриншоты публикации «Матч ТВ» и комментариев к ней. «Это фиаско, братан», — прокомментировал он.

Под постом пользователи социальной сети раскритиковали сотрудников телеканала, в частности шеф-редактора цифровых ресурсов «Матч ТВ» Евгения Дзичковского, и призвали удалить публикацию с цитатой Авхадова. «Товарищ руководитель сайта Дзичковский, уберите это говно. Нам всем стыдно», — добавили они.

К ним также присоединился возмущенный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который отругал сотрудников телеканала, обозвав их упырями и идиотами. «Мудаки мне не коллеги», — подчеркнул он.

«Мне очень стыдно за сотрудников "Матча", которые опубликовали эту мерзкую цитату! Сотрете мой коммент, напишу еще, господа идиоты», — подытожил Губерниев.