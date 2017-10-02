Россия сократила внешний долг на 118 миллионов долларов

Внешний долг России в январе-августе 2017 года сократился на 117,6 миллиона долларов, до 51,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты.

Общий размер госдолга за восемь месяцев с начала года увеличился на 5,7 процента и составил 11,7 триллиона рублей.

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Резервный фонд за этот период вырос на 3 процента, до 1 триллиона рублей. Объем средств Фонда национального благосостояния также увеличился на 1,5 процента, до 4,4 триллиона рублей, отмечается в докладе.

По оценке Счетной палаты, средняя цена российской нефти Urals составила 50 долларов за баррель, что на 28 процентов выше, чем за аналогичный период 2016 года.

28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов.

В августе Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР — перед Боснией и Герцеговиной.

В 2006 году Россия полностью расплатилась с долгом СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.