Финансы
 

Россия сократила внешний долг на 118 миллионов долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Внешний долг России в январе-августе 2017 года сократился на 117,6 миллиона долларов, до 51,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты.

Общий размер госдолга за восемь месяцев с начала года увеличился на 5,7 процента и составил 11,7 триллиона рублей.

Резервный фонд за этот период вырос на 3 процента, до 1 триллиона рублей. Объем средств Фонда национального благосостояния также увеличился на 1,5 процента, до 4,4 триллиона рублей, отмечается в докладе.

По оценке Счетной палаты, средняя цена российской нефти Urals составила 50 долларов за баррель, что на 28 процентов выше, чем за аналогичный период 2016 года.

28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов.

В августе Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР — перед Боснией и Герцеговиной.

В 2006 году Россия полностью расплатилась с долгом СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов
Россия погасила последний внешний долг СССР
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Последние новости
В США назвали самое мощное оружие России
Британцы забросали камнями грабителей ювелирного магазина
Работника боксерского зала Мэйуэзера заподозрили в убийстве
Семиклассница из Сибири голышом сбежала от увезшего ее в лес педофила
Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные
Киев заявил о невозможности найти похищенных бойцами «Торнадо» людей
ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве
Другие материалы рубрики
Финансы00:0222 сентября
Виталик Бутерин

Сюрприз от Виталика

Кто убьет традиционную экономику
19:5527 сентября

Промсвязьбанк расширил предложения факторинга в регионах

17:1427 сентября

Интерактивный проект ПФР рассказал школьникам о пенсии

09:55Сегодня

Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились

Финансы17:2019 сентября

День пенсионного единства

ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
19:4526 сентября

В Fitch выразили спокойствие по поводу капитала ведущих банков

09:01Сегодня

Темпбанк лишился лицензии

09:29 1 октября

Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России

Финансы00:0117 сентября

Пирамида изгоев

Кому выгодна смерть биткоина
15:12 1 октября

В ОАЭ ввели 100-процентный акциз на табак и энергетики

01:2130 сентября

США назвали дату начала действия новых санкций против России

06:20 1 октября

Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
СМИ узнали об уходе омского губернатора
Против устроившего на дороге дебош священника в Сургуте возбудили уголовное дело
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Открывший стрельбу в Лас-Вегасе убит
В Нью-Йорке автомобиль протаранил здание детского развлекательного центра
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
В Киеве согласились на миротворцев в Донбассе только после установления мира
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
Киев заявил о невозможности найти похищенных бойцами «Торнадо» людей
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились
Россия сократила внешний долг на 118 миллионов долларов
Темпбанк лишился лицензии
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Двое причастных к убийству полицейского боевиков уничтожены в Дагестане
В Крыму пресечена деятельность экстремистской организации
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названа лучшая замена сексу
В США назвали самое мощное оружие России
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию
Работника боксерского зала Мэйуэзера заподозрили в убийстве
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя
Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Все материалы
Культура
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Выступавший на атакованном фестивале в Лас-Вегасе певец призвал всех молиться
Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли
Гнойный оказался на сайте «Миротворец»
Опубликовано обвинительное письмо покончившей с собой девушки Джима Керри
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
В американском мыле для тела усмотрели намек на Ким Чен Ына
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
Эксперты открыли способ фиксировать прическу с помощью желе
Названа дата старта самой масштабной регаты в мире
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Китайский гей прорекламировал кроссовки Навального
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные
Назван любимый транспорт российских путешественников
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы