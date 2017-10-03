Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Американский лоукостер Allegiant Air предложил бесплатные перелеты членам семей жертв массового расстрела в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Fox News.

В авиакомпании, которая базируется в игорной столице США, рассказали о готовности организовать бесплатные перевозки по всей своей маршрутной сети, насчитывающей 150 пунктов.

Кроме того, в Allegiant Air заявили, что готовы поменять билеты в Лас-Вегас путешественникам, которые решили отложить поездки, без каких-либо сборов.

Ранее сообщалось, что жители всего мира собрали почти три миллиона долларов для помощи пострадавшим от расстрела в Лас-Вегасе.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. По последним данным, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.