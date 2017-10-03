В Крыму осужден пытавшийся создать «амфетаминовую империю» наркодилер

В Севастополе осужден организатор преступного сообщества, в планах которого было наладить каналы по распространению наркотиков по всему Крыму. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает портал «Примечания».

Уроженец Бахчисарая М. Борзенко был признан виновным в 21 эпизоде распространения и покушения на распространение наркотиков, в том числе в крупном размере. Он приговорен к 8 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом 500 тысяч рублей.

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Сообщается, что организованная преступная группа (ОПГ) была создана в 2013 году и преследовала целью создание «империи» по распространению наркотических средств на территории Крыма. ОПГ состояла из пяти обособленных групп с коллективным органом управления, в который входил Борзенко. Только в Севастополе было выявлено 14 квартир и гаражей, в которых хранились и фасовались наркотические средства.

Сообщество придерживалось строгой конспирации, использовались бесконтактные способы передачи наркотических средств, на вооружении имелось огнестрельное оружие, а часть выручки шла на поддержание криминальных авторитетов.

Преступная деятельность ОПГ была полностью пересечена 12 июля 2015 года. При задержании членов сообщества из незаконного оборота изъяты в крупном размере маковая солома, опий, метадон, в особо крупном размере (220 граммов) — амфетамин.