Двое заключенных в СИЗО Барнаула зашили себе рты в знак протеста

В следственном изоляторе №1 Барнаула пятеро заключенных отказались от еды, двое из них зашили себе рты в знак протеста против незаконного длительного ареста. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«25 сентября пять человек, содержащихся в СИЗО №1, написали заявления об отказе в приеме пищи. Среди них двое в августе непродолжительное время также не принимали пищу. Двое из подследственных совершили акты членовредительства (зашили себе рты)», — сказал представитель ведомства.

По его словам, заключенные находятся под наблюдением медработников, их состояние удовлетворительное.

Мать одного из арестантов рассказала агентству, что в августе девять человек уже отказывались от пищи в связи с нарушением их прав во время следствия и рассмотрения уголовных дел в суде.

«Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Алтайском крае обнадежили голодающих информацией о том, что по их делу начнутся проверки, поэтому голодовка была прекращена. Однако, несмотря на вмешательство алтайского омбудсмена, реакции со стороны прокуратуры не последовало», — пояснила женщина. По ее словам, из-за этого арестанты вновь начали протестовать.

Она также сообщила, что заключенные жалуются на неправомерное продление срока заключения — они находятся под арестом с сентября 2015 года. Омбудсмен утверждает, что подследственных, зашивших себе рты, четверо.

