Потерю Украиной Крыма объяснили нехваткой любви

Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщины» Александра Кужель заявила, что Крым воссоединился с Россией из-за того, что в составе Украины полуострову не хватало любви и внимания. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZIK, видео доступно на YouTube.

«Мы Крым использовали. Только брали участки наши богатеи и строили себе там усадьбы. Но за все годы независимости в Крыму нет воды, света и канализации. Причем эти люди работают три-четыре месяца в год всего. Дальше просто негде работать. Их никто не любил. Они ушли, потому что считали нас, наверное, плохими мачехами», — заявила Кужель.

Она добавила, что предрекала потерю Украиной Крыма еще в 2010 году.

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20 июля первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что во время Майдана власть и оппозиция не смогли договориться друг с другом. По его словам, диалог был сорван из-за амбиций сторон конфликта, веры власти в то, что «сила на ее стороне».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права и называют вопрос о статусе региона закрытым.